LIVE F1 | GP Arabia Saudita 2024 in DIRETTA | Leclerc parte dalla prima fila 10 minuti alla partenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:50 Sale la tensione a Jeddah! Mancano solo dieciall’inizio della gara! 17:46 È sempre bello sottolineare record così. Oggi Ollie Bearman (sostituto di Sainz in Ferrari) diventa il terzo pilota più giovane acipare ad una gara di Formula 1 dopo Max Verstappen e Lance Stroll THIRD YOUNGEST DRIVER EVER TO START A RACE!!! Only Max Verstappen and Lance Stroll were younger #F1 #SaudinGP pic.twitter.com/uw5zMLUF6B — Formula 1 (@F1) March 9,17:43dovrà avere l’ambizione di insidiare Verstappen, ma dall’altradovrà stare attento a guardarsi le spalle, arginando quanto possibile gli attacchi (tra gli altri) di Sergio Perez e Fernando Alonso, due piloti apparsi particolarmente ...