LIVE De Carolis-Sadjo | Europeo supermedi boxe 2024 in DIRETTA | inizia il primo round!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.30 Inno italiano in corso per Giovanni De. 22.29 Ingresso sul ring del pugile di casa, Kevin. 22.28 Fischi dal pubblico francese per l’ingresso dell’azzurro. 22.26 Annunciato Giovanni De. 22.15 Match non professionista in corso, aumenta l’attesa per il Main Event. 22.00 Il favorito numero uno è il franceseche con suo impressionante record di 21 vittorie appare imbattibile, ma dall’altro lato c’è il maestro Giovanni Deche vanta un’esperienza di altissimollo. 21.53 Stop tecnico per Mohammedi. 21.33 Ora è il momento della sfida tra Mohammedi e Diallo per il co-main event. 21.26 Yassin sfida Nizard, incontro all’ultimo. 21.07 Pareggio finale tra ...