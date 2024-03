LIVE Cobolli-Carballes Baena 4-6 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | brutto primo set dell’azzurro

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI SINNER-KOKKINAKIS LADI ARNALDI-ALCARAZ (non prima delle 3:00) 30-0 Ace (4°). 15-0 Sbaglia la risposta di dritto lo spagnolo.6-4! Risposta di rovescio in rete. Male il 1° set. 40-30 Largo il rovescio difensivo. 30-30 Passante vincente, deviato dal nastro, di. 15-30 Scambio pazzesco, chiudedopo oltre 30 colpi con un dritto inside in vincente. 0-30 SULLA RIGA il rovescio lungolinea di. 0-15 Super risposta di rovescio, grande inside in di dritto! 5-4 Passa col dritto. Break! 40-A Altro errore di dritto. L’ennesimo ...

LIVE Cobolli-Carballes Baena 2-1 - ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA : avanti l’azzurro senza break. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SINNER-KOKKINAKIS LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ALCARAZ (non prima delle 3:00) 0-15 Pallata in difesa di ... (Leggi)

LIVE Cobolli-Carballes Baena 2-3 - ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA : break dello spagnolo - azzurro falloso. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SINNER-KOKKINAKIS LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ALCARAZ (non prima delle 3:00) 3-2 Palla corta poco ... (Leggi)

LIVE Cobolli-Carballes Baena 4-3 - ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA : si torna subito ‘on serve’ - ottima reazione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SINNER-KOKKINAKIS LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-ALCARAZ (non prima delle 3:00) 4-3 Servizio, dritto e ... (Leggi)

LIVE Cobolli-Carballes Baena, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: azzurro in campo dopo la prosecuzione di Kotov-Tabilo: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-KECMANOVIC (alle 20:00) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-ZAPATA (4° dalle 20:00) Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE ...oasport

LIVE Sinner-Kokkinakis 6-3, 6-0, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: l’azzurro soffre per un’ora, sale di LIVEllo e vola al secondo turno: Sta finalmente per cominciare l'avventura di Jannik Sinner a Indian Wells 2024. Il campione altoatesino, imbattuto quest'anno in cui ha trionfato all'Australian Open e a… Leggi ...informazione

Indian Wells, Sinner è pronto: Jannik e gli altri italiani in campo oggi: Il numero uno azzurro pronto ad aprire la terza giornata del torneo californiano. Attesa anche per Arnaldi..corrieredellosport