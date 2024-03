LIVE Cobolli-Carballes Baena 4-3 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | si torna subito ‘on serve’ | ottima reazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI SINNER-KOKKINAKIS LADI ARNALDI-ALCARAZ (non prima delle 3:00) 4-3 Servizio, dritto eavanti l’azzurro nel 1° set! 40-0 SUPER VOLEE diin allungo a chiudere un altro ottimo punto. 30-0 Meraviglioso rovescio vincente stretto di! 15-0 Servizio e schiaffo al volo! 3-3 Bravo l’azzurro a spingere senza esagerare, è largo il rovescio dello spagnolo. 30-40 Si ferma in rete il dritto inside in di. 30-30 Altro dritto lungolinea in rete, frettoloso. Ha sempre il gioco in mano l’azzurro, si tratta solo di commettere meno errori. 15-30 Ottimo rovescio lungolinea diche chiude con lo smash! 15-15 Risposta nei piedi di rovescio! 15-0 Non ...