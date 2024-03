LIVE Bologna-Inter 0-1 | al via la ripresa | esce Carlos Augusto

(Di sabato 9 marzo 2024), partita della ventottesima giornata di Serie A 2023-24: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida i rossoblù allenati da Thiago Motta. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio “Renato Dall’Ara” di. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-1 48? PERICOLO! Ilparte forte, Zirzkee va da Posch che scarica un destro pericolosissimo a fil di palo. 47? Ammonizione per Freuler. Punito un fallo ai danni di Mkhitaryan. 19.01 INIZIA IL SECONDO TEMPO! 19.00 Fuoriper un problema fisico, dentro Dumfries. 45’+1? FINISCE QUI IL PRIMO ...

