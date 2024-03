LIVE Biathlon | Staffetta femminile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA | la Norvegia vince gara e Coppetta | Italia nona

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA SPRINT MASCHILE DIDALLE 23.05 Si chiude qui ladelladi, vi diamo appuntamento per le 23:05, quando si disputerà la sprint maschile. Un saluto sportivo! 21:33 Laha vinto la Coppa di Specialità, sulla Svezia e sulla Germania. L’ha chiuso quinta. 21:30 CLASSIFICA: 1.0+5 1:04:15? 2. GERMANIA 0+7 +17?5 3. SVEZIA 0+10 +42?4 4. Austria 0+5 5. Repubblica Ceca 2+6 6. Francia 2+10 7. Ukraina 0+6 8. Polonia 0+79. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI Biathlon DALLE 23.05 POLIGONO 4/8 Mattanza, tantissimi errori ma alla fine Grotian, Lien e Brorsson riescono a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI Biathlon DALLE 23.05 GIRO 9/12 Guadagna sulla testa la Repubblica ceca, che però avrà Charvatova a chiudere. Hanna ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI Biathlon DALLE 23.05 POLIGONO 8/8 Tandrevold chiude la prima ricarica e consegna la vittoria alla Norvegia GIRO ... (oasport)

Biathlon: CdM, Vittozzi ai piedi del podio nella sprint di Soldier Hollow: Lisa Vittozzi e' quarta nella sprint di Soldier Hollow, Stati Uniti, vinta da Justine Braisaz Bouchet con 13"4 di margine sulla leader della classifica ...sportmediaset.mediaset

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA: azzurre per stupire senza Vittozzi, Francia favorita: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della staffetta femminile da Soldier Hollow, Utah (USA). Dopo lo sci di fondo, anche la Coppa del Mo ...oasport

LIVE – Staffetta femminile Soldier Hollow 2024 Biathlon: AGGIORNAMENTI in DIRETTA: Sportface.it è una testata giornalistica iscritta nel registro della stampa dal Tribunale di Roma con autorizzazione numero 106 dell’11 luglio 2016. Direttore responsabile: Alessandro Nizegorodcew ...sportface