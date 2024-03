LIVE Biathlon | Sprint femminile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA | Vittozzi senza errori al poligono! E’ in lotta per il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

23.22: ZEROOOOOOOOOOOIIIIIII! Precisa e veloce l'azzurra che riparte con 5? di vantaggio su Gandler 23.21: Perfetta Tandrevold a terra, è quarta a 13? dalla testa 23.20: Dueper Haecki in piedi 23.19: Simon precisa e velocissima, va in testa con 4? di vantaggio. Duea terra per Auchentaller 23.18: Un errore a terra per Braisaz, un errore per Comola in piedi 23.18: Anche Gandler trova il doppio zero, Braisaz miglior tempo al primo23.17: Non sbaglia Jeanmonnot a terra e va al comando con 4? di vantaggio su Haecki 23.15: Un errore anche per Magnusson a terra, perfetta Knotten anche in piedi 23.15: Un errore per E. Oeberg a terra 23.13. ZERO DI!!! Veloce e precisa ...