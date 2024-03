LIVE – Assoluti primaverili nuoto Riccione 2024 | quinta giornata in DIRETTA

(Di sabato 9 marzo 2024) Latestualedelladei Campionati Italianididi. Sabato 9 marzo i migliori nuotatori italiani sono pronti a scendere in vasca per giocarsi il titolo tricolore, tappa importante per valutare la preparazione in vista delle Olimpiadi di Parigi. Si preannuncia grande spettacolo: tra le gare in programma i 400 stile libero femminili con Simona Quadarella, i 50 rana maschili con Simone Cerasuolo e Ludovico BluArt Viberti. L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di sabato 9 marzo per la sessione mattutina, mentre alle ore 17.30 prenderà il via la sessione pomeridiana. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale ...

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: 50 rana da urlo! Panziera per il pass nei 200 dorso: OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2024 in vasca lunga: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 10.00 con la sessione ...oasport

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: Chiara Tarantino seconda all time nei 100 stile! Miressi vince la gara maschile: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30: Tra poco la finale della 4x100 mista donne. Noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito e buona serata! Domattina alle 10.00 la quarta sessione di b ...oasport

Assoluti UnipolSai. Doppiette De Tullio e Franceschi. Finali 3^ giornata LIVE: IN AGGIORNAMENTO Le finali della terza giornata fissano nuove emozioni allo Stadio del Nuoto di Riccione che, fino a sabato 9 marzo, ospita gli Assoluti UnipolSai che mettono in palio titoli, pass ...federnuoto