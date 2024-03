LIVE Arnaldi-Alcaraz 7-6 | 0-6 | 1-6 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | primo set stellare dell’azzurro | poi lo spagnolo cambia marcia

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.24 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con la cronaca del match su OA Sport. 05.23 Dopo aver conquistato ilset Matteonon riesce a fronteggiare un Carlosuscito alla distanza. Lon.2 della classifica ATP avanza dunque al terzo turno dove affronterà il canadese Auger-Aliassime. Lungo il rovescio di, vince Carlos. 40-15 Buona la prima di, due match point. 30-15 Errore con il rovescio di. 30-0 Stecca con il dritto. 15-0 Ace di. 1-5 Gran smorzata di ...

LIVE Arnaldi-Alcaraz 7-6 0-6 0-3 - ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA : break dello spagnolo nel terzo set. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Alcaraz tiene il servizio. 40-15 Dritto vincente di Alcaraz. 30-15 Passante incrociato di reazione per ... (Leggi)

LIVE Arnaldi-Alcaraz 7-6 0-6 1-5 - ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA : lo spagnolo serve per il match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Stecca con il dritto Arnaldi. 15-0 Ace di Alcaraz. 1-5 Gran smorzata di Alcaraz che trova il break e andrà a ... (Leggi)

LIVE Arnaldi-Alcaraz 7-6 0-6 1-6 - ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA : lo spagnolo esce alla distanza e avanza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.24 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di ... (Leggi)

LIVE Arnaldi-Alcaraz 7-6 0-6 1-6, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: lo spagnolo esce alla distanza e avanza: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.24 La nostra diretta LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con la cronaca del match su OA Sport.oasport

Sinner-Kokkinakis oggi in diretta LIVE a Indian Wells: Jannik debutta da numero 3 al mondo: Jannik Sinner fa il suo esordio nel torneo di Indian Wells affrontando nel secondo turno Kokkinakis, si sta giocando il primo set ...fanpage

Sinner-Kokkinakis, in diretta il match di Indian Wells: Jannik vince in due set 6-3; 6-0: Il ranking virtuale pone già Sinner al secondo posto della classifica Atp, alle spalle di Djokovic, ma il sorpasso ai danni di Carlos Alcaraz — che Jannik può incontrare in semifinale — è da ...corriere