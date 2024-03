LIVE Arnaldi-Alcaraz 2-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | l’azzurro tiene il servizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Contro-smorzata in corridoio delsulla palla corta di. 40-15 Non riesce a chiudere con lo smash. 40-0 Rovescio in rete di. 30-0sale nel game. 2-2 Lo spagnoloa zero il. 40-0 Rovescio in rete del. 30-0 Lunga la risposta disulla seconda di. 15-0 Buona la prima di. 2-1 Altro errore con il rovescio dello spagnolo,il. AD-40 Sbaglia con il rovescio. 40-40 Ottima palla corta giocata dache porta il game ai ...