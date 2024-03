L’Italia scala la classifica del Sei Nazioni di rugby! E se vince in Galles…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)ha sconfitto la Scozia per 31-29 e ha conquistato la prima vittoria nel Sei2024, dopo il pareggio ottenuto in trasferta due settimane fa contro la Francia (avendo avuto a disposizione il calcio del successo allo scadere). La nostra Nazionale si è imposta di fronte al proprio pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, trionfando in casa nel prestigioso torneo dopo addirittura undici anni di digiuno. Secondo risultato utile consecutivo per gli azzurri, che grazie all’affermazione odierna sono risaliti fino al quarto posto ingenerale con sette punti all’attivo. I nostri portacolori hanno una lunghezza di vantaggio sulla Francia, che domani farà visita al Galles (ultimo ina quota 3). Al comando l’Irlanda a quota 15 punti e ormai prossima al trionfo, visto il vantaggio sulla Scozia ...