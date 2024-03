L'Italia scala il ranking mondiale di rugby! Storico sorpasso all'Australia. E non è finita...

(Di sabato 9 marzo 2024)grazie al successo interno sulla Scozia per 31-29 nella quarta e penultima giornata del Sei Nazioni 2024 di, ha scavalcato l’Australia per oltre mezzo punto nel, salendo così dal decimo al nono posto della graduatoria, piazzamento che potrebbe anche essere migliorato già al termine del torneo. La Nazionale del CT Gonzalo Quesada, infatti, vincendo con due punti di scarto ha incassato 1.47, salendo da 76.58 a 78.05, mentre la Scozia, perdendo lo stesso ammontare, è scesa da 84.29 ad 82.82.ha così guadagnato una posizione, mentre gli scozzesi hanno comunque salvato la sesta piazza.sa già che al termine di questa giornata resterà comunque al nono posto, al di là del risultato di Galles-Francia: i gallesi possono perdere al massimo 0.92 ...

L'Italia ha sconfitto la Scozia per 31-29 e ha conquistato la prima vittoria nel Sei Nazioni 2024, dopo il pareggio ottenuto in trasferta due settimane fa contro la Francia

