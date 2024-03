L’Italia prenota il ritorno al nucleare

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 9 marzo 2024) Nuovo passo avanti sulla strada delaltracciata dal governo per aumentare l’indipendenza energetica del Paese e cercare di prevenire nuovi choc in bolletta a famiglie e imprese. Questa volta a muoversi sono state Enel e Ansaldo. La prima vede il ministero dell’Economia come primo azionista con poco meno del 27%; la seconda è invece controllata da Ansaldo Energia che a sua volta fa capo per l’88% a Cdp Equity, cioè a Cassa depositi e Prestiti. In sostanza, quindi, ancora una volta al Tesoro. Enel e Ansaldosi sono alleate per studiare in modo congiunto le nuove tecnologie per ricavare energia dall’atomo e come applicare questi sistemi all’industria. A partire dai mini reattori puliti di nuova generazione. Quelli che in gergo ingegneristico si chiamano: “Small Modular Reactor (SMR)” e ...