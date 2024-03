L’Italia continua a procedere a vista | scansando sempre più in extremis gravi pericoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 9 marzo 2024) Non è facile osservare con indifferenza le notizie di apertura dei telegiornali o ascoltarle dai giornali radio. Né tanto meno si può restare impassibili anche solo sbirciando quanto è riportato sulle prime pagine dei quotidiani. Le notizie negative, sia quelle che provengono dal Paese che dall’estero, hanno assunto le sembianze di alcuni film di Michelangelo Antonioni, dove protagonista è la follia o qualcosa di molto simile. Il termine orrore non è abusato, se l’aggettivo derivato, orrendo, lo si riferisce a fatti e comportamenti disdicevoli. Gli stessi fanno tornare alla mente la frase di Giovenale “quis custodiet ipsos custodes?” In italiano, con la traduzione libera, suona “chi vigilerà su quanti dovrebbero vigilare, sottinteso sul fatto che il Paese non esca dalla retta via?”. Volendore a cimentarsi con il latino, lingua ancora viva eccome, si aggiunga ...