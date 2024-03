L’Italia batte la Scozia | ecco da quanto non vinceva una gara nel Sei Nazioni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 9 marzo 2024) Successo storico per l’Italrugby nel Sei. Dopo essere andati molto vicini con la Francia, gli azzurri sono riusciti ad avere la meglio contro la. Nella sfida contro la Francia si erano visti dei miglioramenti molto importanti e il palo colpito da Garbisi all’ultimo secondo grida ancora vendetta. Ora, però, la maledizione delle vittorie nel Seiper l’Italrugby è ufficialmente finita. I ragazzi di coach Quesada sono riusciti ad avere la meglio sullacon il punteggio di 31-29 riportando i nostri colori al successo in questa competizione a distanza di due anni (in casa la vittoria mancava dal 2013).ritrova il successo nel Sei– Notizie.com – © AnsaUna prestazione che conferma una crescita da parte dei nostri azzurri dopo anni sicuramente non ...