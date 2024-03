L’Inter vince a Bologna col “corto muso” e le seconde linee E Inzaghi sorride ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Milano – Per la seconda partita consecutiva, l'Interdi “”. Ne aveva conquistate quattro di fila con quattro reti di scarto. È passata alla versione operaia, soffrendo, giocando tutto il secondo tempo contro ilnella propria metà campo, a difesa del vantaggio firmato da Yann Bisseck nella prima frazione. Era accaduto qualcosa di simile contro il Genoa lunedì scorso, i liguri avevano centrato il bersaglio con Vasquez dopo l'uno-due di Asllani e Sanchez. C'era da alzare il muro ed è quello che la squadra diha fatto. A San Siro e al Dall'Ara. Schierando una squadra rivoltata per consentire ai vari Pavard, Dimarco e Martinez di riposarsi in vista dell'Atletico Madrid e ad Acerbi, Calhanoglu e Thuram di aggiungere minutaggio nei muscoli sempre con la stessa gara nel ...