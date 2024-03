L' Inter non si ferma | 1-0 al Bologna

(Di sabato 9 marzo 2024) AGI - L'passa 1-0 al Dall'Ara contro ilnel match valevole per la ventottesima giornata della serie A: decide la marcatura di Yann Bisseck. Nei primi minuti a fare la gara sono i rossoblù, che però si limitano a una fase di possesso palla che non sfocia in occasioni da rete. Al 10' arriva il primo squillo della formazione ospite con Alexis Sanchez che, su suggerimento di Carlos Augusto, va alla conclusione e costringe Skorupski a rifugiarsi in corner. Cinque minuti più tardi Bisseck salta Kristiansen e serve Darmian che, con un potente tiro, va vicino al gol del vantaggio. Scampato il pericolo i ragazzi di Thiago Motta riprovano a farsi vedere nella metà campo avversaria, ma a sfiorare la rete sono ancora i nerazzurri con Barella che, a tu per tu con Skorupski, si fa ipnotizzare e spreca una clamorosa chance. Al 34' Ferguson impegna ...

