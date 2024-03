L’Inter batte il Bologna | il Napoli non può più difendere lo scudetto e abdica aritmeticamente

(Di sabato 9 marzo 2024)ha battuto ile si avvicina al suo ventesimo, ma soprattutto da questo risultato emerge un ulteriore verdetto. A partire da questa sera, con qualcosa come dieci giornate di anticipo, ilha il triste primato di non poter piùil titolo di campione d’Italia conquistato lo scorso anno ein modo ufficiale quando ancora siamo soltanto a inizio marzo. La formazione azzurra, che ieri ha giocato contro il Torino, è finita a -31 dalla capolista. Un rendimento drammatico per una squadra col tricolore sulla maglia, che deve subire lo smacco di non potersi confermare, ma soprattutto di sapere già di nonloquando ancora mancano due mesi e mezzo alla fine del ...

LIGUE 1 - Il Lione batte 2-0 il Lorient: Il Lione si impone per 2-0 in casa del Lorient, nella 25/a giornata di Ligue 1. I gol tutti nella ripresa di Tagliafico al 52' e Balde al 64'. In classifica il Lione sale al decimo posto con 31 punti, ...napolimagazine

Giovanili - Occasioni importanti per l'U17, l'U16 e l'U15: UNDER 18 - Dopo il pari contro la capolista Roma, il Torino di mister Larocca, ultima squadra che al momento occupa un posto in classifica per raggiungere i play off, obiettivo ormai da tempo ...torinogranata

Inter vince contro Bologna grazie a Bisseck: L'Inter, capolista della Serie A, ha continuato la sua corsa inarrestabile con una vittoria sul Bologna. La squadra di Thiago Motta, l'unica che era riuscita a fermare l'Inter fino ad ora, non è ...informazione