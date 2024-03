L’immagine della Vergine Maria che non esiste ma si vede

(Di sabato 9 marzo 2024) Un’immagine che, materialmente non c’è, ma che tutti vedono. Come è possibile tutto questo? Miracolo o mistero? E ciò che accade nella cappella del Santuario che ha lasciato a bocca aperta tantissimi fedeli. La storia che stiamo per raccontarvi è quella di un vero e proprio prodigio. Chi ha visto e dà testimonianza di tutto ... L'articolo proviene da La Luce di

Un’immagine che, materialmente non c’è, ma che tutti vedono. Come è possibile tutto questo? Miracolo o mistero? E ciò che accade nella cappella del Santuario che ha lasciato a bocca aperta ... (lalucedimaria)

Zerocalcare superospite a Etna Comics firma il manifesto dell’edizione 2024: Etna Comics accende dunque i riflettori sulla metafora pirandelliana della maschera, attuale più che mai, in una realtà in cui a predominare sembra essere ormai l’immagine nel mondo social. Dove ...tempostretto

Sequestrano, rapinano e torturano tre giovani: quattro persone arrestate: Comunicato Stampa Nella mattinata odierna, all’esito di attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, militari della Compagnia Carabinieri di Beneven ...fremondoweb

Us Catanzaro: “immotivata l’assenza della Rai dal Ceravolo, non c’è alcun problema di sicurezza”: La società esprime rammarico per la decisione della testata di non inviare un giornalista a seguire l’odierno match di serie B ...quicosenza