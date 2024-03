Ligue 1 | il Lens ferma il Brest | il Lione vince sullo Lorient

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Nel venticinquesimo turno di1, ile ilguadagnano tre punti. La prima squadra batte 2-0 lo, grazie alle reti di Tagliafico e Baldé, entrambe collezionate nella seconda metà di partita, al 52? e 64?. Il, decimo in classifica, sta vivendo un trend positivo che potrebbe portarli a conquistare anche le posizioni più alte. La seconda inveceil, seconda in campionato dietro solo al PSG, per 1-0, con il gol di Aguilar al minuto 32 che si rivela decisivo. La vittoria porta i padroni di casa in quarta posizione generale a pari punti con il Monaco. SportFace.