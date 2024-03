Liga 2023 2024 | Yamal trascina il Barcellona | Maiorca battuto 1-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Ilbatte 1-0 ila Montjuïc e si avvicina nel migliore dei modi al match di ritorno degli ottavi di finale contro il Napoli in Champions League. Dopo un rigore sbagliato da Gundogan al 24? e un infortunio per Raphinha al 37?, a sbloccare il risultato è il più giovane del gruppo: Laminerientra sul sinistro, trova lo spazio per calciare e lascia partire un mancino imprendibile per il portiere avversario. Ilsale a 61 punti e prova a mettere pressione al Real Madrid (66), impegnato lunedì contro il Celta Vigo. La nota stonata però è rappresentata dall’infortunio di Raphinha in un momento in cui Xavi deve fare a meno anche di Pedri, de Jong e Ferran Torres. SportFace.