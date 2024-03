L’idea dello stadio a Bagnoli offende l’intelligenza di noi napoletani

(Di sabato 9 marzo 2024) Nuovo? Per commentare questa “clamorosa sciocchezza” di Aurelio De Laurentiis forse sarebbe sufficiente rispondere: presidente, “ma ci faccia il piacere”! E poi aggiungere, per restare nell’ambito cinematografico tanto caro ad ADL, un’altra indimenticabile battuta del grande Totò: “E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice – ‘cca nisciuno è fesso -” (Ladri, 1959). Si, ‘cca nisciuno è fesso, e non ci lasciamo “abbagliare” da una proposta irrealizzabile, contro leggi e piani attualmente vigenti, contro il buon senso, e soprattutto contro il futuro di Napoli. Sono un tifoso accanito, da 55 anni non perdo una partita, qualche mese fa ero ad Udine a festeggiare lo scudetto, ma il futuro di Napoli viene sempre prima di qualsiasi altro interesse. Diciamolo forte e chiaro: è una bestemmia anche solo ...

