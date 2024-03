“Liberi dalle mafie” | cittadini | Comuni e associazioni uniti in piazza ad Abbiategrasso dopo l’inchiesta sulla “santa alleanza”

(Di sabato 9 marzo 2024) In centinaia inadper gridare con forza No alle. In tanti trae rappresentanti delle istituzioni hanno voluto essere presenti alla manifestazione. Un corteo per le vie del Comune, di poco più di 30 mila abitanti, finito al centro delle cronache nazionali nell’ottobre scorso per gli 11 arresti e i 153 indagati nell’ambito dell‘inchiesta Hydra della Procura di Milano: i pm del capoluogo ipotizzano un nuovo sistema mafioso lombardo composto da Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra. Un’indagine fortemente ridimensionata dal gip (che aveva rigettato gran parte degli arresti chiesti dalla procura) e che ha portato a uno scontro interno tra Tribunale e procura. Al centro c’è la figura Paolo Errante Parrino, 76enne nato a Castelvetrano, ritenuto dagli inquirenti ...

Tra le più complesse prove iniziatiche che l’essere umano deve affrontare lungo il corso della vita ci sono le cene e i pranzi di Natale con parenti e amici. Non solo per l’impegno in termini ... (ilfattoquotidiano)

La 'nduja diventa un "bagaglio a mano": via libera al trasporto in aereo: La specialità tipica calabrese potrà essere portata in cabina, ma solo se la partenza del volo è in uno degli aeroporti del territorio.ilsecoloxix

Schifani “Via libera al progetto per il Polo pediatrico di Palermo”: PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani esprime soddisfazione per il via libera, da parte del Consiglio nazionale dei lavori pubblici, al progetto per la realizzazi ...padovanews

Houthi, chi sono e perché minacciano l'Italia. La missione Aspides, il drone abbattuto dalla Caio Duilio: cosa può succedere ora: Gli Houthi minacciano le navi italiane. Dopo l'operazione del cacciatorpediniere Caio Duilio della Marina militare italiana che ha abbattuto un drone nello Stretto di Bab al-Mandab, arrivano ...ilmessaggero