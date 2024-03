Una fonte politica israeliana ha nega to informazioni apparse in Libano secondo cui Israele avrebbe indicato nel 15 marzo il termine ultimo per il raggiungimento di una intesa politica riguardo alla ... (quotidiano)

Libano: media, 5 morti in un raid israeliano su una casa: BEIRUT, 09 MAR - Almeno cinque persone, tra cui quattro appartenenti alla stessa famiglia, sono morte in seguito a un attacco israeliano contro la loro casa nel sud del Libano. Lo riferisce l'agenzia ...messaggeroveneto.gelocal

La ong italiana: «Il sistema di aiuti a Gaza è fatto per non funzionare»: Ilaria Masieri, responsabile Palestina e Libano per Terre des Hommes, spiega come funziona l’invio dei container nella Striscia: carichi di tende bloccati con il pretesto che la stoffa potrebbe essere ...corriere

Hai salvato un nuovo articolo: • È il 152° giorno di guerra: oltre 30.800 persone uccise a Gaza e 72.298 feriti dal 7 ottobre. • Pronto un piano Usa per un porto temporaneo sulla costa di Gaza che incrementi il flusso di aiuti: ...corriere