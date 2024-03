L' hai voluto tu! Fedez cambia foto | lo sorelle Ferragni lo cancellano | la situazione precipita | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Nuovi pesanti indizi, ovviamente social, sulla crisi coniugale trae Chiara. Dopo alcuni segnali di apparentemente riavvicinamento, pare tornato tempo di burrasca a casa dei Ferragnez. Gli occhi lunghi esperti di social non hanno potuto non notare che mentre la moglie Chiara è in viaggio di lavoro a New York, Federico Lucia (questo il nome all'anagrafe del rapper milanese) abbiato la propriaprofilo su Instagram, sostituendo proprio lo scatto di famiglia che lo ritraeva fino a poche ore fa con la consorte e i due figli Leone e Vittoria con unain solitaria. Proprio Instagram aveva messo sul chi-va-là gli esperti di gossip, dal momento che dopo settimane di chiacchiericcio insistente la bionda influencer aveva deciso per prima di rimuovere la ...