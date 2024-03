L’ex Inter Zamorano stila la sua top 11 | “Maldini l’avversario più forte”

(Di sabato 9 marzo 2024) Ivan, ex giocatore dell', hato la sua top 11 a Sportweek. Presente Paoloed altri due ex Milan

"Per l’ Ilva ci sono cinque multinazionali interessate" . Così il ministro delle imprese e made in Italia Adolfo Urso esordisce davanti ai lavoratori e ai sindacati all’interno di una sala dello ... (quotidiano)

Milano, 9 marzo 2024 – Con quindici punti di vantaggio sulla seconda in classifica e dodici vittorie consecutive, l'Inter si app resta a disputare la gara della ventottesima giornata di Serie A ... (sport.quotidiano)

Serie A: in campo alle 18 Bologna-Inter LIVE: Ma al Dall'Ara domani sarà battaglia, anche perché la squadra del grande ex Thiago Motta (uno dei protagonisti del Triplete con Mourinho) arriva da un filitto di sei vittorie di fila e in casa ha ...ansa

Bergomi, mea culpa dopo la squalifica: "Ho più di sessant'anni...": Le scuse dell'ex difensore per la spinta e l'espulsione rimediate da dirigente del calcio giovanile: "Devo essere un esempio" ...tuttosport

Dove vivono i calciatori di Inter e Milan: terrazze sui grattacielli, ville di pregio e case di lusso in centro: Senza andare troppo indietro negli anni, ai tempi del Milan di Berlusconi e dell’Inter di Moratti era San Siro la zona preferita ... vicino al liceo Parini. Fra gli ex Interisti, il tecnico Mancini ...milano.repubblica