Levante nei teatri | lo scenario perfetto per ascoltare i brani che hanno segnato i suoi primi dieci anni di carriera

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 9 marzo 2024) MILANO – Manca solo un giorno al ritorno sul palco di, che il 10 marzo aprirà le danze con la data zero di Isernia del suo “Live nei”, il tour che porterà la cantautrice, autrice e scrittrice in giro per i maggioriitaliani (tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti) passando per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Morandi in concerto a Mont’Alfonso sotto le stelle Spoleto Jazz 2023: il calendario completo Shade pronto per il “Diversamente Tour”: le date Fulminacci torna con “+ 1”, il suo terzo album, dal 12 gennaio Dal 19 al 25 gennaio “Piacere, Beethoven!” al Teatro Carmen Melis GiovBietti presenta Tosca di Giacomo Puccini al Teatro Carmen Melis