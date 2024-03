Letizia fa arrabbiare Perla | scintille tra le due gieffine | “Mo basta!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 9 marzo 2024) Da quandoVatiero è entrata nella casa del Grande Fratello,Petris è diventata la sua ombra, a molti più che un’amicizia è sembrato quasi il rapporto tra una fan e il suo idolo (Donna Vatiero non sarà una superstar, ma ha un esercito di Perletti pronti a spostare i voti). Le due nelle scorse settimane hanno discusso perché la Petris ha visto la sua beniamina e Greta a chiacchierare nello stesso letto, ma ieri pomeriggio la fidanzata di Mirko ha fatto un affronto ancora peggiore alla sua bff. La gieffina emiliana è andata su tutte le furie quando ha scoperto cheper la ‘Radio Grande Fratello’ ha scelto Beatrice Luzzi e Greta Rossetti come vj e non lei! La Vatiero non ha preso bene le lamentele dell’amica e si è sfogata con Greta: “Io le dimostro tante cose. Che poi in una giornata fatta di 48 ore, faccio delle cose ...