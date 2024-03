L' eredità | la finalista travolta dagli insulti | E questa fa la maestra? Torna a scuola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Ad arrivare ai cento secondi il penultimo step de L', il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, ci sono Annalisa e Sara, ma sarà quest'ultima ad aggiudicarsi il diritto di andare alla Ghigliottina, gioco finale del quiz game. Sara peraltro ci arriva con ben 190mila euro che si riducono a 95mila dopo tutte le decurtazioni. Alla fine, le cinque parole della sua ghigliottina sono: resistenza, pensiero, consonante, avere e lato. Qual è la parola vincente, quella che le collega tutte? Sara scrive: "Forza". Purtroppo però non è quella giusta che invece è "debole". Ma lavienesui social per non aver saputo rispondere a delle semplicissime domande. "Stavo lavorando e non potevo commentare, come si fa a non conoscere il libro Cuore di De Amicis?!", scrive ...