Leopolda | il tema della Comunicazione | se i giornali vanno in crisi il vero giornalista diventa Google

(Di sabato 9 marzo 2024) Il dibattitoè su una cosa che oggi è il punto nodale, la. Confondere ilcon ilsimile, è ilrischio del mondo, un mondo globale, con voci di cortile locale che possono interscambiarsi con fake news globali. Si perde la consapevolezza di ciò che è, delle cose che sono, che possonore solo narrazione sganciata dai fatti. Lamoderna disintermedia la realtà verso i lettori, che prima era gestita dai media professionali, buoni o meno buoni, ma con un minimo di regole del gioco. Oggi ci lanciamo, rilanciamo, pasteggiamo con link di difficile verificabilità, tutto è non più, masimile, soprattutto per l’ausilio, potentissimo del ...

Nordio non va alla Leopolda, Renzi: «Non è uno che cambia idea»: Nordio sarebbe dovuto intervenire questo pomeriggio alle 18 sul tema "Dossier" subito dopo il segretario di ... precisavano che non ci sarebbe stata la partecipazione di Nordio alla Leopolda nè in ...ilmattino

Renzi: definitivo divorzio con Pd Firenze: “E’finita perché il Pd ha cambiato posizione rispetto al passato” dice Renzi alla Leopolda. Funaro: “rendiamo atto di quella che è la decisione che hanno preso. Noi già oggi abbiamo una coalizione amp ...controradio

Carlo Nordio assente alla Leopolda di Renzi, Boschi: «Avrà ricevuto pressioni»: Il ministro della Giustizia Carlo Nordio non parteciperà, com’era stato annunciato, all’evento della Leopolda di Matteo Renzi. Iv accusa: «Avrà ricevuto pressioni politiche».lettera43