Leopolda | Cassese sul dossieraggio | “Stupito dall’assenza di filtri”

(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze, 9 marzo 2024 - Sull'inchiesta sul presuntoai danni di politici, industriali e personaggi della cultura e dello spettacolo "io sono meravigliato che all'interno della procura non ci fossero regole banali. Una volta nelle banche, quando bisognava accedere al caveau, era previsto ci fossero due persone con due chiavi diverse. Sono banaliche servono a garantire il fatto che, essendo uomini dei diavoli e non degli angeli come dicono gli americani, bisogna assicurarsi che i diavoli non commettano una diavoleria. C'è da stupirsi che accorgimenti di questo tipo non venissero usati". Lo ha detto il professore Sabinointervenendo in collegamento allaa Firenze, colloquiando con il leader Iv Matteo Renzi. "Credo che col nuovo procuratore qualcosa sia accaduto, tanto che abbiamo ...