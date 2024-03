L’elettrodomestico è patriarcale

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 9 marzo 2024) Siamo forse fuori tempo massimo. Ma non farlo notare ci farebbe perdere l’occasione per comprendere quanto si sia abbassato il livello delle contestazioni per l’8 marzo, festa internazionale della donna. Non tanto per gli insulti a Giorgia Meloni, unica donna al mondo ad essere offesa dalle femministe nonostante abbia rotto quel famoso “tetto di cristallo” (che orrenda espressione) portando per la prima volta una quota rosa a Palazzo Chigi. Non tanto per le contestazioni a Elly Schlein, la quale evidentemente sarà pure di sinistra ed ex barricadiera, ma l’essersi messa a capo del “partito sionista” di nome Pd la rende ormai poco gradita nonostante l’armocromia rossa. Non tanto per gli strilli senza senso, per le vulve esposte ogni piè sospinto o per il gran calderone delle rivendicazioni, dall’aborto fino alla Palestina libera, tipica battaglia femminista a difesa di Hamas e del mondo ...