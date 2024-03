Lega in rivoluzione interna | Da Re | “Io cacciato da Salvini ma il partito saluterà lui…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 9 marzo 2024) C’è sempre più maretta, i risultati della Sardegna l’hanno ingigantita e il dissenso cresce. Si pensa già al successore di Matteo Ha dato del “cretino” a Matteo, il direttivo dopo attenta riflessione e dibattito ha deciso di espellere Toni Da Re, storico esponente della, che dopo 42 anni passati a correre a destra e manca per il Nord, ha lasciato baracca e burattini ed è nella sua casa a lavorare e pensare al futuro. La sua cacciata ha fatto riflettere tante persone, ma lui non si sente di fare polemica: “Mi sono arrivati tanti messaggi in privato, dal primo all’ultimo sono dispiaciuti e non vedono l’ora che tutto cambi”. Già dietro ac’è una protesta che non si vede, ma c’è assicura Da Re e lo dice apertamente sia a Repubblica sia al Foglio: “C’è eccome, solo che davanti non succede ...