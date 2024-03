Lega Basket Femminile | ventesima giornata | programma e diretta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Ancora una volta ladi campionato della Serie A1disarà spalmata su tre giorni. Si parte questa sera con i primi due incontri, mentre saranno tre quelli della domenica e infine il tutto si chiuderà con il posticipo del lunedì, e che posticipo. Si affronteranno infatti Schio e Virtus Bologna in una partita assolutamente da non perdere e che può dire molto sul duello per il secondo posto. Andiamo dunque a vedere che cosa riserva ladel campionato die dove vedere inle partite.: ilCrediti foto: Reyer ...