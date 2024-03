L’eclettismo nuovo | visto dalla mia finestra

(Di sabato 9 marzo 2024) In questo ultimo anno, per ragioni di lavoro ho frequentato tantissime persone: innovatori, scienziati, biologi, astrofici ed ingegneri della materia; una moltitudine di persone di tutte le età e d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

22 curiosità dalla Paris Fashion Week, come le felpe Aniston-Jolie ispirate al look matchy di Paris e Nicky Hilton: A partire da uno squisito momento nostalgia Dopo il vibe di New York, l'eclettismo di Londra e il romanticismo non ... Parigi riconferma il trend del nuovo vedo-non-vedo, tra collant in bella vista e ...vogue

Il ritorno di Patrick Wolf: nuovo album e una data in Italia ad aprile: Che fine ha fatto Patrick Wolf La domanda ha serpeggiato a lungo in questi undici anni di assenza dalle scene del musicista londinese, che aveva accumulato ..ondarock

Il romanticismo (affatto) nostalgico della sfilata Prada Autunno Inverno 2024 2025: Rubricare come puro eclettismo la furia trainante e creativa di Prada è fin troppo banale. E c’è un motivo se la griffe è tra le poche italiane, se non l’unica, ad avere ancora in sé l’abilità di ...elle