Leclerc | Bearman ha gestito “perfettamente” l’arco Ferrari

(Di sabato 9 marzo 2024)ha sostituito Sainz allain vista delle prove finali del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Charlesha elogiato il compagno di squadra dellaOliverper aver” la sua chiamata in ritardo. Il 18enne si era qualificato in pole position per la gara di F2 di sabato, ma è stato chiamato a debuttare in F1 prima delle FP3 del Gran Premio dell’Arabia Saudita dopo che a Carlos Sainz è stata diagnosticata un’appendicite. Nonostante la mancanza di preparazione,ha mancato di poco l’accesso alla Q3 e si schiererà 11° in griglia per la sua prima partenza. “È sicuramente uno dei tracciati più difficili del calendario, essendo un tracciato cittadino e così veloce”, ha dichiarato ...