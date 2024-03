Lecce-Verona domenica 10 marzo 2024 ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 9 marzo 2024) Arriva un’altra giornata nella quale si affrontano squadre in corsa per la salvezza e il mezzogiornole mette di fronteed entrambe giàscorsa avevano giocato scontri salvezza. I salentini hanno raccolto un prezioso pareggio in rimonta nell’1-1 sul campo del Frosinone, un’insolita partita a basso punteggio decisa da Cheddira e InfoBetting: Scommesse Sportive e