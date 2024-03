Lecce-Verona | D’Aversa | “Fare di tutto per vincere | in casa tanti risultati importanti”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Robertoha parlato alla vigilia di, autentico scontro salvezza in programma domani al “Via del Mare”. Il tecnico dei salentini non nasconde l’importanza della posta in palio: “Dobbiamodipere allungare in classifica, allo stesso tempo però dobbiamo giocare senza ansia visto che inabbiamo sempre raccoltoimpor– spiega– Ilha cambiato molto ed è migliorato, cambiando anche modo di giocare visto che all’andata per esempio sfruttavano molto Djuric. Vedremo come sarà andata domani al fischio finale, ci sarannoduelli in campo che potranno essere determinanti.” Per quanto riguarda la formazione pesa molto ...