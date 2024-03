Lecce | i convocati per il Verona | la scelta su Pongracic

Il tecnico Roberto D’Aversa ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce -Hellas Verona, 28^ giornata di Serie A, in programma... (calciomercato)

Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Verona: "Pongracic? Oggi si &e... (calciomercato)

I Convocati di Eusebio Di Francesco per la sfida del Frosinone contro il Lecce: in attacco mancherà ancora Caso Il Frosinone ha reso nota la lista dei Convocati per la sfida di domani contro il ... (calcionews24)