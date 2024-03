Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di sabato 9 marzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Inizia il novilunio in Pesci che sarà completato domani mattina, fenomeno celeste che influenza il comportamento degli uomini, animali, natura in generale, mare in particolare. Per voi diventa importante perché si oppone al vostro settore della salute e del lavoro, ma il cambiamento che pretende oggi stesso sarà fonte di nuovi successi. Viaggi estero: vaccinazione consigliata.in risveglio per l'amore, amicizie, incontri lieti. Toro Over 50? Una vita nuova. La Luna nuova nel mare dei Pesci, stimolata da tutti i pianeti, e il vostro Giove in primis apre la via ...