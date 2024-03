Le PMI si affidano sempre più agli influencer

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Milano, 9 marzo 2024 – In Italia sei aziende su dieci si dicono pronte ad investire sui social media e, più in detto, degli. Il dato di sintesi emerge da una ricerca condotta da I-AER Institute of Applied Economic Research in collaborazione con Aida Partners. A trainare la diffusione di questa nuova forma di comunicazione spiccano due territori: Lombardia e Campania. Ma resta critico il nodo autenticità.Il ruolo delle piccole e medie imprese Come noto, le PMI rappresentano la colonna portante dell’economia, contribuendo significativamente all’innovazione, all’occupazione e alla crescita economica di tutto il Bel Paese. Tuttavia, nel periodo storico che stiamo vivendo, molte di queste imprese si trovano di fronte a sfide significative, tra cui limitazioni finanziarie e ostacoli nell’acquisire visibilità in un mercato tendente alla ...