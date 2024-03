Le islamiche non aprono la porta ai messi comunali | ecco perché

(Di sabato 9 marzo 2024) C'è modo e modo per onorare la festa dell'8 marzo. Soprattutto da parte degli uomini.c'è chi si limita al rituale della mimosa, quasi a volersi lavare la coscienza, o chi ne approfitta per lanciare un messaggio chiaro sulla condizione delle donne, innescando una seria riflessione. Come ha scelto di fare il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, dedicando un pensiero alle donne musulmane residenti nel nostro Paese, spesso vittime della loro stessa cultura. Molte di loro, in nome di assurdi precetti religiosi, arrivano sino al punto di non ritirare le notifiche, se il messo è un uomo. Da qui, dalla constatazione di questa amara e drammatica realtà, l'idea del pensiero del sindaco di Sesto alla donne. «Da tempo, purtroppo, accadono episodi spiacevoli in città che riguardano i...

