Le grandiose librerie di una vita Prima di Amazon e dei sensi di colpa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) E’ tuttadel Foglio, oltre che dell’che in fatto di vendita di libri attenta quotidianamente alle mie povere tasche. Pago così il reato più grave della mia, quello di non frequentare più lefisiche, quelle dove avevo trascorso la buona parte dei miei vent’anni. Lo pago caro questo reato. Stante che nella casa romana che ho comprato una ventina d’anni fa non c’è difatti un portiere, ciò di cui allora ero soddisfatto perché la reputavo una spesa in meno. Un corno. Nell’epoca del trionfo del commercio online, a casa mia è un continuo mitragliare del citofono di casa e del relativo e furioso abbaiare del mio cane Clint. Devo precipitarmi all’ingresso di casa mia quattro o cinque volte al giorno, non di meno. E dunque un portiere mi sarebbe infinitamente più necessario di un’amante per quanto ...