Le felpe oversize da uomo sono comode | oltre che di tendenza

(Di sabato 9 marzo 2024) Se vi piace la comodità, allora leda, così come quelle da donna – sempre che questa distinzione voglia effettivamente dire qualcosa –quello che fa al caso vostro. Questo vi permetterà di essere anche particolarmente consapevoli delle ultime tendenze, pur trattandosi di un trend che non è poi così nuovo. Un cultore del tema è stato, senza dubbio, Martin Margiela che ha spesso esplorato l'estetica del sovradimensionato, ma sicuramente, per parlare di tempi più recenti, uno dei massimi estimatori è stato Vetements, prima con Demna e, ora con Guram. Proprio nella recentissima sfilata Autunno/Inverno 2024-25, infatti, il brand georgiano ha proposto capi più che, elemento che rappresenta un vero e proprio tratto distintivo dello stile dei fratelli Gvasalia. Tra questi ...

Gli abbinamenti delle felpe dallo streetstyle Primavera 2024 da copiare: Felpa girocollo con scritta grafica: un essenziale da abbinare a jeans morbidi e scarpe con tacco. Questo look streetstyle si copia per la Primavera 2024 e si sfoggia tutti i giorni. Orecchini a ...harpersbazaar

La felpa streetwear da indossare in tutte le stagioni (anche sulle spalle): La felpa, se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. Un vero capo passpartout che non può mancare nel proprio guardaroba. Ideale per scaldarsi quando fa freddo, per sentirsi comode e a proprio agio in ...cosmopolitan

La tuta H&M di Tina Kunakey per la moda Primavera 2024: Elastico in vita, taglio over e fit confortevole, la tuta sportiva domina lo street style della moda Primavera 2024 con nuovi styling imposti dalle trendsetter più esperte. La spasmodica ricerca di nu ...elle