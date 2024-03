Le Corbusier invitato di pietra

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) Film amato da Pasolini e Moravia, L’invitée di Vittorio De Seta è il penultimo lungometraggio del regista noto principalmente per i suoi documentari. Il film ignorato dal pubblico e ad oggi pochissimo noto pur restando uno dei suoi migliori, mette in scena una coppia di inquieti molto diversi tra loro, ma legati a un desiderio di fuga interiore che li porta ad attraversare una Francia invernale da nord a sud. Lei una giovane illustratrice, interpretata da Joanna Shimkus, fugge da un marito distante che probabilmente l’ha tradita nel suo ultimo viaggio, lui invece è un architetto di “successo” interpretato da Michel Piccoli (il primo architetto della sua carriera, seguirà il dolente Pierre Berard in Les Choses de la vie). Fuggono verso sud, lei sperando di cambiare vita e di uscire da un amore probabilmente malato, lui alla ricerca di nuovi stimoli e speranze. Uno dei punto di svolta è ...