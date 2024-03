Le cellule tumorali possono diventare benigne

(Di sabato 9 marzo 2024) AGI - . Ne è convinto Andrea Pensotti, ricercatore presso il System Biology Group Laboratory del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università La Sapienza, e presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma. Pensotti ha recentemente pubblicato su "Oncology Reports" un lavoro di revisione sistematica di più di ottant'anni di studi sul tema della cosiddetta "reversione tumorale", dopo aver avviato un lavoro di ricerca sul tema con i professori Mariano Bizzarri e Marta Bertolaso rispettivamente de La Sapienza e del Campus Bio-Medico. "Esponendo le- spiega Pensotti - alle sostanze che nell'embrione guidano la differenziazione cellulare e la formazione di organi e apparati, è possibile indurne la conversione in". Il meccanismo, che è allo studio tra l'altro proprio dal System Biology ...

