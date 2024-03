Le banche dovranno risarcire i clienti vittime di phishing | la sentenza della Cassazione

(Di sabato 9 marzo 2024) La Corte diha determinato con unache, in determinati casi, il cliente di una banca che ha subito danni economici a causa di una truffa tramite il metodo delattuato con mezzi che imitano comunicazioni dell’istituto di credito stesso deve essere risarcito. Saranno proprio lestesse o, come nel caso specifico, le Poste o altri istituti che propongono prodotti simili al conto corrente, a doversi fare carico del risarcimento. La sentenze segue alcune decisioni di arbitrato finanziario che avevano dato ragione alledi truffa e avevano costretto gli istituti di credito a pagare un risarcimento. La: ivanno risarciti in caso diLa ...

