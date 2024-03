Lazio-Udinese lunedì 11 marzo 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di sabato 9 marzo 2024) Gli strascichi dell’ultima gara di campionato giocata dallae persa contro il Milan arrivano fino a questo Monday Night che i biancocelesti dovranno giocare contro l’privi di Pellegrini, Marusic e Guendouzi espulsi contro i rossoneri, con l’obiettivo quasi impossibile di provare a rimontare per raggiungere il quarto posto che vale la Champions League, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le Probabili formazioni di Lazio-Udinese , match della ventottesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 20:45 di lunedì 11 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. La ... (sportface)

Per la Lazio , dopo la giornata di riposo concessa all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, riprende la preparazione in vista della sfida al l’Udinese , ... (sportface)

Lazio - Udinese, probabili formazioni: Luis Alberto spera, in difesa scelte obbligate: PROBABILI FORMAZIONI - Dopo l'eliminazione dalla Champions League, per la Lazio è il momento di riprendere le fila del campionato: in programma la sfida contro l'Udinese. Tra ...lalaziosiamonoi

Serie A, 28ª giornata: le probabili formazioni: La Juventus sfida l'Atalanta, la Roma di De Rossi a Firenze mentre la Lazio ospita l'Udinese. Test Inter per il Bologna. Il Napoli fermato al Maradona dal Torino ...corrieredellosport

L’Udinese imbattuta con la Lazio di Sarri all’Olimpico: c’è un trend da invertire: In mezzo l'unico successo della Lazio di Sarri sull'Udinese all'Olimpico, arrivato però in Coppa Italia e firmato proprio dal solito numero 17. Il trend và dunque obbligatoriamente invertito per ...cittaceleste