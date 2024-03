Lazio-Udinese : le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Lazio - Udinese, lunedì 11 marzo alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, chiuderà la 28a giornata di Serie A. Gli uomini... (Leggi)

Probabili formazioni Lazio-Udinese : ventottesima giornata Serie A 2023/2024. Le Probabili formazioni di Lazio-Udinese , match della ventottesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 20:45 di lunedì 11 marzo ... (Leggi)

Lazio : tante le assenze - scelte obbligate per Sarri contro l’Udinese. Per la Lazio , dopo la giornata di riposo concessa all’indomani dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco, riprende la preparazione ... (Leggi)

La Stampa - Juve, senza Vlahovic è dura, Allegri cerca i gol di Chiesa: Su La Stampa - Juve, senza Vlahovic è dura, Allegri cerca i gol di Chiesa. Il centravanti ha segnato il 35% delle reti della Juventus, pesa il precedente con l'Udinese, il tecnico spera nel Chiesa ...tuttojuve

Un buon Toro strappa un punto a Napoli. L'Europa Sì, per il calendario. E pure per Paro: Altro giro, altro pareggio per il Torino. Ma questo ha un sapore molto diverso rispetto a quello della scorsa settimana contro la Fiorentina. Al Maradona i granata riescono a formare ...torinogranata

L’Udinese contro le grandi ha fatto meglio delle dirette concorrenti: È stato così per l’Udinese, che grazie ai due successi esterni ottenuti a novembre sul Milan e a febbraio sulla Juventus, entrambi per 1-0, è uscita da San Siro e dall’Allianz Stadium sentendosi come ...messaggeroveneto.gelocal