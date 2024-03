Lazio-Udinese | Cioffi | “Stiamo bene e lunedì lo dimostreremo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) “La squadra ha toppato un tempo della partita col Genoa, il secondo l’ha giocatononostante fosse in dieci. Con la Salernitana la ripresa è stata condizionata da un’ingenuità, ma la squadra ha mostrato ancora di essere presente malgrado l’inferiorità numerica. Gli errori fatti non sono stati sottovalutati, mae ne daremo conferma”. Lo ha detto il tecnico dell’, Gabrielein conferenza stampa in vista della sfida esterna contro la. A disposizione c’è Roberto Pereyra, “che si è allenato tutta la settimana. Domani parlerò con lui e capiremo meglio come sta”, mentre l’assenza pesante è rappresentata da Walace, squalificato, masi dice convinto che “chi lo sostituirà farà una grande partita”. Per il tecnico ...